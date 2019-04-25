وأوضح راديو "سوا" الأمريكي أن تنظيم "داعش" هاجم قرية "الجرن" جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي البلاد؛ مما أسفر عن مقتل شخصين.

ولا يزال التنظيم الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مصدر أمني عراقي إصابة شخص جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة خانقين بمحافظة ديالي الواقعة شرقي العاصمة بغداد.