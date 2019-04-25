مقاتلات التحالف تدمر غرفة اتصالات وعمليات تابعة لميليشيات الحوثى بصعدة

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دمرت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية أمس الأربعاء غرفة اتصالات وعمليات تابعة لميليشيا الحوثى الإنقلابية فى مديرية ساقين بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر ميدانى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوات التحالف العربى شنت عدة غارات على مواقع للميليشيات فى جبال أبو عريج بمديرية ساقين كانت تستخدمها الميليشيات كغرفة اتصالات وعمليات لادارة المعارك .

واشار إلى ان الغارات استهدفت مخازن أسلحة تابعة للميليشيات فى المنطقة وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الميليشيات.