قافلة طبيه بالإسكندرية لعلاج 1700 مريض من أهالى قرية الوادى

الاسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية بقرية الوادى بمنطقة العامرية جنوب غرب الإسكندرية.

وصرح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة التى ضمت 10 عيادات طبية فى تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والاطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية والاسنان قدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا ل 1723 مريض من أهالى المنطقة، أنه تم بالفافلة عمل 323 تحليل طبى و 46 أشعة بالموجات فوق الصوتية و 77 رسم قلب تم عملها جميعا بالمجان.

من جانبه أوضح الدكتور ماهر عثمان، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن القافلة العلاجية قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالى المنطقة، حيث تم اكتشاف 5حالات سكر و 4 حالات ارتفاع فى ضغط الدم، وحولت للعيادات الطبية لاستكمال الفحوصات وتلقى العلاج، كما قدمت التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات لـ 745 من أهالى المنطقة على مدى اليومين .

وشارك فى القافلة 11 طبيب و 12 ممرضة و 10 صيادلة و 4 فنيين معمل و 4 مدخلى بيانات و 9 إداريين و 9 سائقين و 8 من أفراد الأمن والعمال.