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الخميس، 25 أبريل 2019 06:03 م
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فيديو..السجناء المفرج عنهم بمناسبة تحرير سيناء: شكرا للرئيس لم شملنا بأسرنا

الخميس، 25 أبريل 2019 05:03 م
فيديو..السجناء المفرج عنهم بمناسبة تحرير سيناء: شكرا للرئيس لم شملنا بأسرنا لحظة الإفراج عن السجناء
كتب محمود عبد الراضي
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وجه السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء:" الشكر للرئيس الذى لم شملهم  بأسرهم " مؤكدين " تعلمنا الدرس ولن نعود لهنا مرة أخرى.

وأكد السجناء عقب الإفراج عنهم، أنه تم تأهيليهم داخل السجون بشكل جيد، ولقوا معاملة كريمة بين أسوار السجون، وقدموا الشكر للرئيس للإفراج عنهم.

وكان قطاع السجون أفرج عن 3094 سجينا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية  رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء) لسنة 2019 .

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2968 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 126 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

 


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عفو رئاسي

المفرج عنهم من السجون

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