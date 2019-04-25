ضبط مندوبة تسويق بشركة تأمين لاستيلائها على أموال سيدتين بالغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط مندوبة تسويق بأحدى شركات التأمين، إستولت على 115 ألف جنيه من سيدتين بزعم تسهيل حصول إحداهما على وحدة سكنية، وتسهيل إجراءات حصول الثانية على رخصة تسيير سيارة.

كانت بلاغات قد وردت امام ضباط الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بقيام مندوبة تسويق بإحدى شركات التأمين مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا، بالنصب على سيدتين بطنطا، وتلقيها مبلغ مالى 115 الف جنيه منهن نظير تسهيل حصول إحداهما على وحدة سكنية تابعة للشركة محل عملها، وإنهاء إجراءات حصول الثانية على رخصة تسيير سيارة "أجرة" بزعم قدرتها على ذلك من خلال علاقاتها بمسئولى تلك الجهات، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمديرية أمن الغربية، تم ضبطها وتبين إنها محكوم عليها فى 5 قضايا "إيصال أمانة".

وبمواجهة المشكو فى حقها اعترفت بإرتكابها للواقعة، وتعهدت برد المبالغ المستولى عليها من السيدتين وعقب ضبط المتهمة حضر شخصين وأبلغا بإستيلاء المذكورة على مبلغ 45 الف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات تسليمهما سيارتين تابعين للشركة محل عملها "على خلاف الحقيقة"

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرض المتهمة على النيابة العامة، قررت حبسها 4 ايام على ذمة التحقيق.