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ضبط شخص جمع 2 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الخميس، 25 أبريل 2019 11:49 ص
ضبط شخص جمع 2 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج المتهم
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات بقيمة 2 مليون جنيه خلال عام.

جاء ذلك فى ضوء ما ورد من معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بجنوب الصعيد) بقيام شقيقين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، ومقيمان بدائرة مركز أخميم بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية عن طريق الأول، وإيداعها بحسابين بنكيين بموجب حوالات بالدولار الأمريكى أو مع العائدين من الخارج، ليقوم الثانى (المتواجد بالبلاد) بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، كما يقوم باستبدالها أيضاً من البنوك المختلفة، حيث يقوم بتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى (المتواجد بالبلاد) وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 2 مليون جنيه مصرى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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