video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 09:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح معرض "ديارنا " بالغردقة

الخميس، 25 أبريل 2019 09:17 م
صور.. وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح معرض "ديارنا " بالغردقة جانب من الافتتاح
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

افتتحت غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، معرض ديارنا لعرض منتجات الأسر المنتجة  بالغردقة، بحضور اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

وتفقدت غادة والى ، أجنحة المعرض ، وأبدت اعجابها بالمنتجات المعروضة من محافظات مصر المختلفة، بحضور  40 عارضا وبستمر حتى 2 من مايو المقبل.

 

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (1)

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (1)

 

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (2)
وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (2)

 

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (3)
وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (3)

 

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (6)
وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (6)

 

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (7)
وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (7)

 

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (8)
وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (8)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. انطلاق بطولة الجامعات لـ " كرة السرعة " بالغردقة

البحرالاحمر

اخبارمصر

اخبار المحافظات

الغردقة

معرض ديارنا

وزيرة التضامن الاجتماعى




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة