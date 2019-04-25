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صور.. محافظ مطروح يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بتخفيض 30%

الخميس، 25 أبريل 2019 02:41 م
صور.. محافظ مطروح يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بتخفيض 30% محافظ مطروح يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان
مطروح - حسن مشالى
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افتتح اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، اليوم الخميس، معرض سوبر ماركت أهلا رمضان، المقام أمام ديوان عام المحافظة، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام والمهندس السيد أبو اليزيد مدير عام تموين مطروح، وذلك لتوفير السلع بنسب تخفيض للأسعار تتراوح بين 20 و30% للتخفيف من أعباء المواطنين.

 

ووجه محافظ مطروح، باستمرار المعرض طوال شهر رمضان الكريم، مع تنوع السلع المعروضة، وزيادة الكميات، والتأكيد على جودة السلع لإتاحة الفرصة أمام لمواطنين لاختيار الأصناف المناسبة لهم، مشددا على المتابعة المستمرة لقائمة أسعار المنتجات السلع والالتزام بنسب التخفيض فى الأسعار.

 

وأشار محافظ مطروح، إلى أن المحافظة تقيم المعارض ومنافذ بيع المنتجات والسلع بكل مراكز المحافظة، طوال العام مع استمرارها بنسب تخفيض 30% على السلع الأساسية للتخفيف من أعباء المواطنين.

 

وأشاد محافظ مطروح، بمبادرة التجار المشاركين فى المعرض، ودعا جميع أهالى مطروح لزيارة المعرض، لجودة السلع المعروضة والوقوف على جهود الدولة فى التخفيف من أعبائهم.

 

WhatsApp Image 2019-04-25 at 1.09.36 PM
WhatsApp Image 2019-04-25 at 1.09.36 PM

 

محافظ مطروح يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (1)
محافظ مطروح يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (1)

 

محافظ مطروح يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (2)
محافظ مطروح يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (2)

 

محافظ مطروح يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (3)
محافظ مطروح يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (3)

 

محافظ مطروح يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (4)
محافظ مطروح يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (4)

 

محافظ مطروح يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (5)
محافظ مطروح يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (5)

 

محافظ مطروح يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (6)
محافظ مطروح يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (6)

 

محافظ مطروح يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (7)
محافظ مطروح يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (7)

 


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