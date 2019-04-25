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صور.. محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الكاثوليك للتهنئة بعيد القيامة

الخميس، 25 أبريل 2019 10:12 م
صور.. محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الكاثوليك للتهنئة بعيد القيامة جانب من الجولة
كتب سيد الخلفاوى
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زار اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة مطرانية الأقباط الكاثوليك بالجيزة مساء اليوم الخميس، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد ، حيث كان فى استقباله الأنبا توماس عدلى ، مطران الجيزة وبنى سويف والفيوم للأقباط الكائوليك .

 وأشاد محافظ الجيزة بروح المحبة والألفة التى يتمتع بها الشعب المصرى والتى تتجسد على أرض الواقع من خلال حرص المواطنين على مشاركة بعضهم البعض فى المناسبات الدينية بالتهنئة وتبادل الزيارات مؤكداً على حرص القيادة السياسية للدولة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى على توطيد تلك العلاقات بقوله "الرئيس عبدالفتاح السيسى كان سباقاً بحرصه على مشاركة المواطنين بصورة شخصية بمختلف الاحتفالات الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية".

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والدكتورة لمياء عبدالقادر نائب المحافظ واللواء محمد رأفت همام السكرتير العام وجمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة وياسر محمد سامى رئيس حى جنوب الجيزة ومنى منير عضو مجلس النواب ووفد من مديرية الأوقاف وإدارة المنطقة الأزهرية بالمحافظة .

 

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