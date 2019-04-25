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صور...ضبط كمية من الحشيش والأقراص المخدرة داخل "مجات" بالمطار

الخميس، 25 أبريل 2019 08:02 م
صور...ضبط كمية من الحشيش والأقراص المخدرة داخل "مجات" بالمطار مطار القاهرة الدولي
كتبت - رحاب نبيل
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ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية من من الحشيش والأقراص المخدرة مع مصري لدي وصوله من سويسرا أخفاها داخل حقائبه .
بدأت الواقعة ،  أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السويسرية القادمة من زيوريخ ، اشتبه محمد الهادى  ،  مأمور الحركه فى راكب مصرى قادم من سويسرا ، وبالعرض علي سامى صبحى نائب مدير الإدارة ، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من محمد عادل  مأمور الجمرك تحت إشراف هانى أبوطالب مدير الحركة ، تبين وجود  ٢٥٠ قرص ترامادول و 3 علب بها 74  قرصا لأنواع أخرى من الأقراص المخدرة  و100جرام من الحشيش المخدر  مغلفة داخل "مجات" ومخفاة بين طيات الملابس بحقائبه.
 
قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .
 
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جمارك المطار




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