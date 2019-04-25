صور...ضبط كمية من الحشيش والأقراص المخدرة داخل "مجات" بالمطار

كتبت - رحاب نبيل

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية من من الحشيش والأقراص المخدرة مع مصري لدي وصوله من سويسرا أخفاها داخل حقائبه .

بدأت الواقعة ، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السويسرية القادمة من زيوريخ ، اشتبه محمد الهادى ، مأمور الحركه فى راكب مصرى قادم من سويسرا ، وبالعرض علي سامى صبحى نائب مدير الإدارة ، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من محمد عادل مأمور الجمرك تحت إشراف هانى أبوطالب مدير الحركة ، تبين وجود ٢٥٠ قرص ترامادول و 3 علب بها 74 قرصا لأنواع أخرى من الأقراص المخدرة و100جرام من الحشيش المخدر مغلفة داخل "مجات" ومخفاة بين طيات الملابس بحقائبه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .