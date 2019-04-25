صور.. " شركة مياه القناة" تنقذ مدينة المستقبل بالإسماعيلية من الغرق

وقال اللواء مهندس عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة إنه فور تلقي شكوى من أهالي مدينة المستقبل ظهر يوم الخميس تحركت علي الفور فرق الصيانة وأسطول سيارات الشركة لسحب المياة وفتح الطريق المؤدي إلي مدينة المستقبل.

وأكد عصمت، أن المشكلة بدأت منذ تشغيل خط الطرد12 بوصة التابع للاستثمار، وتم تشغيلة بكامل طاقتة رغم علم المنطقة الحرة بوجود كسر بالخط الأمر الذي أدى إلي تفاقم المشكلة، ولكن بجهود جميع العاملين بالشركة وفريق الصيانة وأسطول السيارات تمت السيطرة علي المياة وفتح الطريق أمام المواطنين والسيارات، مشيرًا إلى أن الشركة لا تتوانى في تقديم المساعدة والإشراف الفنى فى أى مواقف خاصة أو طارئة وذلك في إطار التعاون والتنسيق من أجل الحفاظ علي المنشآت العامة والخاصة والبنية التحتية .