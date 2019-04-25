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الخميس، 25 أبريل 2019 02:14 م
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صور.. رئيس الوزراء يطلق فعاليات مهرجان الهجن الدولى الأول بشرم الشيخ

الخميس، 25 أبريل 2019 01:52 م
صور.. رئيس الوزراء يطلق فعاليات مهرجان الهجن الدولى الأول بشرم الشيخ رئيس الوزراء خلال المهرجان
شرم الشيخ - محمد حسين - فايزه مرسال
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أطلق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزرا قبل قليل فعليات مهرجان شرم الشيخ الدولى الأول لسباقات الهجن بحضور وزراء الشباب والرياضة والتموين ونائب وزير الكهرباء ونائب وزير الزراعة ورئيس هيئة قصور الثقافة .
 
وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن الفعاليات ستتواصل لمدة  3 أيّام .
 
وقال عيد المزينى رئيس الاتحاد المصرى للهجن، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الفعاليات مقرر أن تنطلق بمشاركة نائب رئيس الاتحاد العربى للهجن، ورؤساء وفود تمثل 12 دولة عربية وأجنبية، بعد الافتتاح الرسمى لمضمار السباق والمنشآت الجديدة الخاصة برياضة الهجن.
 
وأشار رئيس الاتحاد المصرى للهجن أن 500 "هجين" ستتسابق فى المضمار على 30 شوط خلال فترة 3 أيّام، لافتا إلى أن ممثلين لكافة القبائل العربية فى مصر من كافة المحافظات تحضر السباقات بمشاركة قوية لأصحاب ومربى الإبل.
 
وبدورهم انضم مئات من السائحين الأجانب من زوار مدينة شرم الشيخ لجمهور المتفرجين فى منصة الجمهور فى انتظار مشاهدة أشواط السباقات .
 
 
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