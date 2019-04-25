صور.. تفاصيل نقل الشرطة لسيدة مسنة من شقتها بالأسكندرية لدار مسنين

كتب محمود عبد الراضي

رصدت المتابعة الأمنية صورة لسيدة مسنة على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تبلغ من العمر 81 عاماً، غير قادرة على الحركة وتقيم بمفردها بشقة بأحد العقارات في سيدى جابر، ولا يقوم أحد برعايتها.

وعلى الفور قام قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الإسكندرية بالتواصل مع السيدة وتقديم الدعم النفسى لها ،وعقب تقنين الإجراءات تم نقلها لإحدى دور رعاية المسنين لتقديم كافة أوجه الرعاية لها.

ولقيت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً وإستحساناً من قِبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية، ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى خاصةً للمواطنين كبار السن.

وجاء ذلك استمراراً للدور الإنسانىوالمجتمعى لوزارة الداخلية، وفي إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والأنشطة الإنسانية إيماناً بالمسئولية المجتمعية للوزارة التى تهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع جمهور المواطنين.



أثناء مساعدة السيدة



أثناء نقل السيدة



الشرطة النسائية تساعد السيدة



قوات الشرطة تساعد السيدة