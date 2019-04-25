صور .. تطوير "حديقة الإسعاف" بالإسكندرية استعدادا لكأس الامم الافريقية

ونفت المحافظة فى بيان لها ما تردد حول تحويل "حديقة الإسعاف" الكائنة أمام استاد الإسكندرية بنطاق حي وسط إلي جراج وموقف للسيارات، وتؤكد أنه لا صحة تماما مما نشر أو تم تداوله في هذا الشأن.

وأوضحت محافظة الإسكندرية أن ما يتم في "حديقة الإسعاف" هي أعمال تطوير ورفع كفاءة للحديقة بأكملها لجعلها متنفس ترفيهي للمواطنين كما أنها تأتي تماشيا لما يتم من أعمال لتطوير المنطقة المحيطة بإستاد الإسكندرية إستعدادا لإستضافة مبارايات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية.

وتضم أعمال رفع كفاءة "حديقة الإسعاف"؛ زيادة المسطح الأخضر بها عن الوضع الحالي مع الحفاظ علي جميع أشجار النخيل بها بعد تهذيبها وتنسيقها، وتغيير شبكة الكهرباء والاضاءة بالكامل بالاضافة إلي تغيير شبكة المياه لتغذية الحديقة، وإعادة تشغيل النافورة المعطلة بها، وتركيب بردورة جديدة وفقا للكود العالمي، وإنشاء عدد من أماكن الجلوس للمواطنين، بالاضافة إلي تأمين الحديقة من خلال شركة للحراسة، ومن المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالحديقة خلال 30 يوما.