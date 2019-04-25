video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. تطوير "حديقة الإسعاف" بالإسكندرية استعدادا لكأس الامم الافريقية

الخميس، 25 أبريل 2019 09:29 م
صور .. تطوير "حديقة الإسعاف" بالإسكندرية استعدادا لكأس الامم الافريقية حديقة الاسعاف وسط الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق
أعلنت محافظة الإسكندرية ، عن تطوير حديقة الاسعاف وسط الإسكندرية ، استعدادا لكأس الأمم الافريقية. 
 
ونفت المحافظة فى بيان لها ما تردد حول تحويل "حديقة الإسعاف" الكائنة أمام استاد الإسكندرية بنطاق حي وسط إلي جراج وموقف للسيارات، وتؤكد أنه لا صحة تماما مما نشر أو تم تداوله في هذا الشأن.
 
وأوضحت محافظة الإسكندرية أن ما يتم في "حديقة الإسعاف" هي أعمال تطوير ورفع كفاءة للحديقة بأكملها لجعلها متنفس ترفيهي للمواطنين كما أنها تأتي تماشيا لما يتم من أعمال لتطوير المنطقة المحيطة بإستاد الإسكندرية إستعدادا لإستضافة مبارايات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية.
 
وتضم أعمال رفع كفاءة "حديقة الإسعاف"؛ زيادة المسطح الأخضر بها عن الوضع الحالي مع الحفاظ علي جميع أشجار النخيل بها بعد تهذيبها وتنسيقها، وتغيير شبكة الكهرباء والاضاءة بالكامل بالاضافة إلي تغيير شبكة المياه لتغذية الحديقة، وإعادة تشغيل النافورة المعطلة بها، وتركيب بردورة جديدة وفقا للكود العالمي، وإنشاء عدد من أماكن الجلوس للمواطنين، بالاضافة إلي تأمين الحديقة من خلال شركة للحراسة، ومن المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالحديقة خلال 30 يوما.
IMG-20190425-WA0003
 

IMG-20190425-WA0004
 

IMG-20190425-WA0005
 

IMG-20190425-WA0006
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جولات على الأسواق بالإسكندرية قبل شم النسيم.. و"قلعة قايتباى" تستعد للزائرين

اخبار الاسكندرية

حديقة الاسعاف

كأس الامم الافريقية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة