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صور.. بدء موسم حصاد القمح بجامعة سوهاج.. اقرأ التفاصيل

الخميس، 25 أبريل 2019 05:40 م
صور.. بدء موسم حصاد القمح بجامعة سوهاج.. اقرأ التفاصيل موسم حصاد القمح
سوهاج محمود مقبول
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بدأت جامعة سوهاج اليوم بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة  موسم حصاد القمح بمزرعتى كلية الزراعة بمقر الجامعة الجديدة وبحى الكوث، وتم حصد محصول القمح سدس 12 المزروع على مساحة 30 فدان بالكوثر، إلى جانب حصد 24 فدان قمح بني سويف بمزرعة الكلية بالجامعة الجديدة بناتج مايقرب من 600 اردب.

ومن جانبه قال الدكتور احمد سالمان عميد كلية الزراعة، إن الزيارة شملت أيضا تفقد محصول العنب المزروع على مساحة 7 فدان، ومحصول التين على مساحة 4 فدان، وكذلك محصول البرسيم علي مساحة 6 افدنة، وأخيرا محصول البصل والذى ينتج ما يقرب من 10 طن .

وأوضح  المهندس إسماعيل إحمد مدير مزرعة الجامعة الجديدة، والمهندس ياسر العبوي مدير مزرعة الكوثر، أن مزارع الجامعة تحوى 125 رأس ماشية، وكذلك عنبر الدواجن (الدجاج البياض) الذي يسع من 600 إلى 750 دجاجة، وعنابر الأرانب وعددها ثلاثة عنابر كل عنبر بمساحة 40 متر مربع بإجمالى 68 أرنب، وعنبر الأغنام ويحتوى على 335 رأس صنف سوهاجى.

 

حصاد القمح بجامعة سوهاج (1)
حصاد القمح بجامعة سوهاج (1)

حصاد القمح بجامعة سوهاج (2)
حصاد القمح بجامعة سوهاج (2)

حصاد القمح بجامعة سوهاج (4)
حصاد القمح بجامعة سوهاج (4)

حصاد القمح بجامعة سوهاج (5)
حصاد القمح بجامعة سوهاج (5)

حصاد القمح بجامعة سوهاج (6)
حصاد القمح بجامعة سوهاج (6)

حصاد القمح بجامعة سوهاج (7)
حصاد القمح بجامعة سوهاج (7)

حصاد القمح بجامعة سوهاج (8)
حصاد القمح بجامعة سوهاج (8)

حصاد القمح بجامعة سوهاج (11)
حصاد القمح بجامعة سوهاج (11)

حصاد القمح بجامعة سوهاج (12)
حصاد القمح بجامعة سوهاج (12)

حصاد القمح بجامعة سوهاج (13)
حصاد القمح بجامعة سوهاج (13)

حصاد القمح بجامعة سوهاج (14)
حصاد القمح بجامعة سوهاج (14)

حصاد القمح بجامعة سوهاج (15)
حصاد القمح بجامعة سوهاج (15)

حصاد القمح بجامعة سوهاج (16)
حصاد القمح بجامعة سوهاج (16)

حصاد القمح بجامعة سوهاج (18)
حصاد القمح بجامعة سوهاج (18)

حصاد القمح بجامعة سوهاج (20)
حصاد القمح بجامعة سوهاج (20)

حصاد القمح بجامعة سوهاج (21)
حصاد القمح بجامعة سوهاج (21)
 
 

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