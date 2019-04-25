صور.. انطلاق أول قمة بين زعيم كوريا الشمالية وبوتين فى فلاديفوستوك بروسيا

التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الخميس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى فلاديفوستوك لعقد أول قمة.

وهذا أول لقاء بين الرئيس بوتين والزعيم الكوري الشمالي، وهذه أول زيارة يقوم بها كيم لروسيا منذ وصوله إلى السلطة في عام 2011، وكذلك أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الدولة الكوري الشمالي بعد إعادة انتخابه لهذا المنصب في أبريل من هذا العام.

وبقيت تفاصيل زيارة كيم جونج أون، إلى روسيا سرية حتى آخر لحظة، لأسباب أمنية ،وظهر الإعلان الرسمي عن موعد ومكان المحادثات قبل يومين فقط، حيث أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، يوم الثلاثاء، أن بوتين سيلتقي مع كيم يوم 25 أبريل في فلاديفوستوك.