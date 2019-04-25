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صور.. انطلاق أمسية فنية وتراثية على هامش مهرجان الهجن الدولى بشرم الشيخ

الخميس، 25 أبريل 2019 10:07 م
صور.. انطلاق أمسية فنية وتراثية على هامش مهرجان الهجن الدولى بشرم الشيخ جانب من الأمسية
شرم الشيخ - محمد حسين
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انطلقت مساء اليوم فى ساحة الاحتفالات بمضمار الهجن بشرم الشيخ أمسية فنية وتراثية على هامش فعاليات سباق الهجن الدولى الذى تشهده مدينة شرم الشيخ وانطلقت فعاليته ظهر اليوم وتتواصل حتى مساء السبت.

تضمنت الأمسية عروض من تراث الصحراء المصرية وعزف على السمسمية وإلقاء أشعار من تراث البادية ، كما قدمت فرقة الفنون الشعبية الأردنية عرض تراثى .

شارك فى حضور الأمسية إلى جانب مئات من ابناء القبائل العربية المشاركين فى السباق اللواء محمود السلية رئيس مدينة شرم الشيخ وعيد المزينى رئيس الاتحاد المصرى لرياضات الهجن ورؤساء الوفود العربية المشاركة .

 

أمسية فنية وتراثية (1)

أمسية فنية وتراثية (1)

 

أمسية فنية وتراثية (2)
أمسية فنية وتراثية (2)

 

أمسية فنية وتراثية (3)
أمسية فنية وتراثية (3)

 

أمسية فنية وتراثية (4)
أمسية فنية وتراثية (4)

 

أمسية فنية وتراثية (5)
أمسية فنية وتراثية (5)

 


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