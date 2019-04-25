شابة مسلمة تتحدى متظاهرين مناهضين لعقيدتها فى واشنطن

كتبت: إنجى مجدى

استحوذت صورة شابة مسلمة تحدت مسيرة مناهضة للإسلام فى واشنطن، على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام الأمريكية.

ونشرت شبكة "سى.إن.إن" على حسابها على انستجرام، الخميس، صورة للفتاة المسلمة "شيماء إسماعيل"، التى كانت تحضر مؤتمرا للدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية فى واشنطن عندما شاهدت مجموعة من المتظاهرين يحملون لافتات مناهضة للعقيدة الإسلامية، احتجاجا على المؤتمر، فطلبت من صديقتها تصويرها بينما تقف أمامهم رافعة علامة النصر وأخرجت لسانها.

وقالت الشابة فى تصريحات للشبكة الأمريكية، إنها أرادت مقابلة الكراهية بلطف وابتسامة.

وأضافت أن رسالتها ببساطة هى "ابتسم فى وجه التعصب" غير أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى رأوا نقيض تصريحات إسماعيل، إذ اعتبروا ان إخراج لسانها ليس لطفا أو ابتسامة طيبة.