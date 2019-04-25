سيدة فرنسا الأولى تعتزم افتتاح معهدين لتدريس اللغة الفرنسة والأدب

كتب: أحمد علوى

قالت صحيفة 20 مينوت الفرنسية ، اليوم الخميس ، إن بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تعتزم إعادة تدريس اللغة الفرنسة والأدب للشباب البالغين والذين تبدأ أعمارهم من 25 عاما فأكثر، والذىن يقدر عددهم بأكثر من 300 ألف شخص فى فرنسا.

وتعتزم السيدة الأولى افتتاح اثنين من معاهد التدريب لغير المتعلمين من البالغين ، وهو مشروع بدأت على العمل به منذ أشهر طويلة.

ولتنفيذ مشروعها أحاطت بنفسها بعدة شخصيات مثل الطاهى الحائز على نجمة ميشلان تيرى ماركس ومغنى الراب بن-جى من فريق نيك مارونز، ورئيس بلدية كليشى سو بوا الفرنسية، وقد أقامت معهم برنامجًا تعليميًا لتدريس اللغة الفرنسية والأدب للكبار غير الخريجين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا أو أكثر.

وتنوى بريجيت ماكرون افتتاح أول معهد تدريبى لغير مكتملى الدراسة فى كليشى سو بوا ، إحدى ضواحى باريس.

وللمشروع بالفعل اسم وهو : معهد المهن للتوظيف وسيعمل على تدريس الرياضيات واللغة الفرنسية والإنجليزية ، بالإضافة إلى دورات عملية أكثر، مثل كتابة السيرة الذاتية.