video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سيدة فرنسا الأولى تعتزم افتتاح معهدين لتدريس اللغة الفرنسة والأدب

الخميس، 25 أبريل 2019 11:23 ص
سيدة فرنسا الأولى تعتزم افتتاح معهدين لتدريس اللغة الفرنسة والأدب بريجيت ماكرون
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

قالت صحيفة 20 مينوت الفرنسية ، اليوم الخميس ، إن بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون،  تعتزم إعادة تدريس اللغة الفرنسة والأدب للشباب البالغين والذين تبدأ أعمارهم من 25 عاما فأكثر، والذىن يقدر عددهم بأكثر من 300 ألف شخص فى فرنسا.

وتعتزم السيدة الأولى افتتاح اثنين من معاهد التدريب لغير المتعلمين من البالغين ، وهو مشروع بدأت على العمل به منذ أشهر طويلة.

ولتنفيذ مشروعها أحاطت بنفسها بعدة شخصيات مثل الطاهى الحائز على نجمة ميشلان تيرى ماركس ومغنى الراب بن-جى من فريق نيك مارونز، ورئيس بلدية كليشى سو بوا الفرنسية، وقد أقامت معهم برنامجًا تعليميًا لتدريس اللغة الفرنسية والأدب للكبار غير الخريجين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا أو أكثر.

وتنوى بريجيت ماكرون افتتاح أول معهد تدريبى لغير مكتملى الدراسة فى كليشى سو بوا ، إحدى ضواحى باريس.

 

وللمشروع بالفعل اسم وهو : معهد المهن للتوظيف وسيعمل على تدريس الرياضيات واللغة الفرنسية والإنجليزية ، بالإضافة إلى دورات عملية أكثر، مثل كتابة السيرة الذاتية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بريجيت ماكرون تعبر عن انبهارها بعبقرية المصريين القدماء فى جولة الأهرامات

ماكرون

بريجيت ماكرون

سيدة فرنسا الاولى

اخبار العالم




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة