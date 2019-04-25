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سفر وعودة 1527 مصريا وليبيا و377 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الخميس، 25 أبريل 2019 02:50 م
سفر وعودة 1527 مصريا وليبيا و377 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم البرى
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1527 مصريا وليبيا و377 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 985 إلى الجانب الليبي، بينهم 296مصريا و689 ليبيا.
 
كما تم إنهاء إجراءات وصول 542 بينهم 296 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و689 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
 
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 217 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 160 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.
 
 
 

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