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"سجود على الأرض وأحضان الأقارب ودموع".. احتفالات المفرج عنهم من السجون

الخميس، 25 أبريل 2019 03:19 م
"سجود على الأرض وأحضان الأقارب ودموع".. احتفالات المفرج عنهم من السجون أمهات تستقبل أبنائهن بعد الإفراج عنهم
كتب محمود عبد الراضي
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احتفل المفرج عنهم من السجون بالعفو عنهم، حيث استقبلهم ذووهم أمام سجون طرة بالأحضان وزغاريد النساء، فيما سجد بعض السجناء على الأرض ابتهاجاً بخروجهم من السجون.

 

وكان قطاع السجون أفرج عن 3094 سجينا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية  رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء) لسنة 2019 .

 

 

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2968 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

 

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 126 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

أب يستقبل ابنه بالأحضان
أب يستقبل ابنه بالأحضان

 

احضان بين المفرج عنهم وأقاربهم
احضان بين المفرج عنهم وأقاربهم

 

أحضان للمفرج عنهم
أحضان للمفرج عنهم

 

دموع وأحضان أمام طرة
دموع وأحضان أمام طرة

 

سجود على الارض للمفرج عنهم
سجود على الارض للمفرج عنهم

 

فرحة الأمهات
فرحة الأمهات

 


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