رئيس فرنسا: سنخفض من ضريبة الدخل بشكل كبير

باريس (أ ش أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيخفض من ضريبة الدخل "بشكل كبير".

وأضاف الرئيس الفرنسي - في خطاب له تعليقاً على احتجاجات (السترات الصفراء)، نقلته قناة (فرانس 24) اليوم الخميس - أنه "سيقلل من الإنفاق العام، وسيجعل الناس يعملون أكثر"، موضحا أنه "لاحظ نقصاً في الثقة في المسؤولين المنتخبين".

واعتبر أن "الكثير من الفرنسيين يشعرون أنهم منسيون". لكنه رأى أن "سياسات الحكومة خلال العامين الماضيين كانت صحيحة.. إن فرنسا تحتاج إلى أن تُحدث من اقتصادها".

وكان ماكرون قد أطلق - منتصف يناير الماضي - "النقاش الوطني الكبير" وهي صيغة غير مسبوقة في البلاد بهدف نزع فتيل أسوأ أزمة يواجهها منذ وصوله إلى السلطة والمتمثلة بمتظاهري "السترات الصفراء" الذين يحتجون منذ منتصف نوفمبر الماضي على سياسته الضريبية والاجتماعية.

يُشار إلى أن الرئيس ماكرون شارك في هذه النقاشات لكن بدون أن يؤدي ذلك إلى نتائج بارزة.

وكانت أولى مظاهرات حركة "السترات الصفراء" قد اندلعت في شهر نوفمبر الماضي؛ احتجاجا على فرض الضرائب على أسعار الوقود.