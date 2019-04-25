تنفيذ 21 حكمًا قضائيًا وضبط 8 مشتبه بهم بالمنطقة الأثرية فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها على المنطقة الأثرية بالهرم، حيث تمكنت من تنفيذ 21 حكمًا قضائيًا، وضبط 8 مشتبه بهم، وخيال وجمال وبائعين متجولين، بالإضافة إلى إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير.

وشارك ضباط شرطة المرافق بالجيزة فى الحملة التى استهدفت قطاعى جنوب وشمال الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، والطالبية والعمرانية، مما أسفر عن إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.