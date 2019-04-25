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تفاصيل العلاج المجانى بمستشفى الصحة العائم بـ6 محافظات × 8 معلومات

الخميس، 25 أبريل 2019 04:30 ص
تفاصيل العلاج المجانى بمستشفى الصحة العائم بـ6 محافظات × 8 معلومات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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تستهدف المستشفى العائم التابعة لوزارة الصحة والسكان توفير الخدمات الطبية للمرضى فى 6 محافظات، فى إطار حرص الدولة على توفير لجميع الفئات وفى كل الأماكن.
 
"اليوم السابع" يستعرض فى تحليل معلوماتى تقديم الخدمة الصحية على المستشفى العائم:
 
1- تقدم الخدمة بالمجان 100% للأطفال والكبار والأمهات.
2- المحافظات التى تمر بها المستشفى العائم هو أسوان وقنا والأقصر وأسيوط وسوهاج وبنى سويف.
3- يرافقها سيارات إسعاف تنقل الحالات الطبية التى تحتاج إلى تدخلات إلى المستشفيات العامة والمركزية.
4- قامت بعلاج 55 ألفا و500 سيدة وطفل حتى الآن.
5- تشمل المستشفى 20 تخصصاً أطفال، وسمعيات، وأنف وأذن وحنجرة، وصحة إنجابية، وقلب، ورمد، وسكر وغدد صماء، وجلدية، وعظام، وأطراف صناعية، وتغذية، وأسنان، وحساسية ومناعة.
6- تحتوى المستشفى على معمل به كافة التحاليل الطبية، ووحدة للأشعة بها أشعة "موجات صوتية على القلب" وسونار.
7- يتوفر بالمستشفى صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.
 8 – تقدم الفرق الطبية المتواجدة على المستشفى الكشف المبكر عن الأنيميا ونقص الحديد، وضعف السمع، وأمراض الأذن، وأمراض العيون، وسرطان الثدي، وسكر الأطفال.

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الصحة

المستشفى العائم

المحافظات




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