تفاصيل العلاج المجانى بمستشفى الصحة العائم بـ6 محافظات × 8 معلومات

تستهدف المستشفى العائم التابعة لوزارة الصحة والسكان توفير الخدمات الطبية للمرضى فى 6 محافظات، فى إطار حرص الدولة على توفير لجميع الفئات وفى كل الأماكن.
"اليوم السابع" يستعرض فى تحليل معلوماتى تقديم الخدمة الصحية على المستشفى العائم:
1- تقدم الخدمة بالمجان 100% للأطفال والكبار والأمهات.
2- المحافظات التى تمر بها المستشفى العائم هو أسوان وقنا والأقصر وأسيوط وسوهاج وبنى سويف.
3- يرافقها سيارات إسعاف تنقل الحالات الطبية التى تحتاج إلى تدخلات إلى المستشفيات العامة والمركزية.
4- قامت بعلاج 55 ألفا و500 سيدة وطفل حتى الآن.
5- تشمل المستشفى 20 تخصصاً أطفال، وسمعيات، وأنف وأذن وحنجرة، وصحة إنجابية، وقلب، ورمد، وسكر وغدد صماء، وجلدية، وعظام، وأطراف صناعية، وتغذية، وأسنان، وحساسية ومناعة.
6- تحتوى المستشفى على معمل به كافة التحاليل الطبية، ووحدة للأشعة بها أشعة "موجات صوتية على القلب" وسونار.
7- يتوفر بالمستشفى صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.
8 – تقدم الفرق الطبية المتواجدة على المستشفى الكشف المبكر عن الأنيميا ونقص الحديد، وضعف السمع، وأمراض الأذن، وأمراض العيون، وسرطان الثدي، وسكر الأطفال.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة