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بوتين: روسيا لا تتفق مع نهج الدول التى تدعى القيادة العالمية بشكل منفرد

الخميس، 25 أبريل 2019 03:02 ص
بوتين: روسيا لا تتفق مع نهج الدول التى تدعى القيادة العالمية بشكل منفرد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بعض الدول الغربية تدعى القيادة العالمية وتحاول فرض قيمها ومُثلها المشكوك فيها بالقوة على بلدان وشعوب بأكملها وتلجأ إلى الابتزازات وفرض العقوبات مستخفة بشكل صارخ بمعايير ومبادئ القانون الدولى، مؤكدا أن موسكو لا تتفق مع هذا النهج.

وأكد بوتين، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم، عشية زيارته إلى بكين، أن تفاعل السياسة الخارجية "الروسية الصينية" يعتبر عامل استقرار مهم فى الشؤون العالمية، وكذلك الدول التى تتبنى مواقف مشابهه بشأن القضايا الرئيسية فى عصرنا.

 

 


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