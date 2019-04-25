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بالفيديو.. "الحكومة" تستعرض مزايا معارض سوبر ماركت أهلاً رمضان

الخميس، 25 أبريل 2019 12:30 م
بالفيديو.. "الحكومة" تستعرض مزايا معارض سوبر ماركت أهلاً رمضان صورة أرشيفية
كتبت هند مختار
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أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه انطلاقا من حرص المركز على تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم للمواطنين بأسعار ‏مُخفضة بمختلف المحافظات، نشر المركز فيديو حول مزايا معارض سوبر ماركت أهلاً رمضان المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية.

وجاء في الفيديو أن هناك 183 منفذ بيع ثابت بجميع المحافظات، فضلاً عن وجود ما يزيد عن 450 منفذاً متنقلاً وقوافل متحركة في كافة محافظات الجمهورية لتغطي المدن والقرى والمناطق التي لا تتوفر فيها منافذ دائمة لمعرض "سوبر ماركت ‏أهلا رمضان"، وذلك استكمالاً لخريطة توفير المنتجات من خلال المعرض الرئيسي وفروعه ‏في المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية وشركات القطاع الخاص وكبار ‏المُصنعين ومُوردي السلع الغذائية في إطار الالتزام بالمسئولية الاجتماعية نحو توفير السلع وإطلاق مبادرات لتخفيض ‏أسعار المنتجات بمناسبة الشهر الكريم.‏

وأوضح الفيديو أن نسبة التخفيضات في أسعار المنتجات من خلال هذه المعارض وكذا المنافذ المتحركة تتراوح ما بين 15 إلى 30% بالقياس لأسعار السوق، حيث تستهدف تلك المعارض إتاحة كافة السلع لجموع المواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة، ويتم إتاحة كافة السلع الأساسية للمواطنين في تلك المعارض مثل: ‏المكرونة، والدقيق والزيوت، والسكر، والأرز، والبقوليات، بالإضافة إلى اللحوم، ‏والدواجن، ومساحيق المنظفات وغيرها من السلع، علماً بأن هذه المعارض مستمرة طوال شهر رمضان.‏

الجدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد وجهت إدارات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف ‏الرقابة على معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" في القاهرة، وفروعه في المحافظات، وذلك للتأكد من صلاحية وسلامة جميع المنتجات المعروضة، ‏إضافة إلى متابعة الأسواق والمحلات، لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار.‏

وفي النهاية، فقد أعرب عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم بمستوى هذه المعارض واحتوائها على كل ما يحتاجه البيت المصرى في هذا الشهر الكريم من سلع ومنتجات متعددة ومتنوعة وبأسعار مخفضة وعالية الجودة وخصومات كبيرة تناسب جميع فئات وطبقات المجتمع المصري.

 


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