انطلاق فعاليات مهرجان سباق شرم الشيخ الدولى للهجن

شرم الشيخ - محمد حسين - فايزه مرسال

استهلت فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للهجن، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأثار والتنمية المحلية، بتوجيه القبائل العربية التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نقلها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعيد المزينى رئيس الاتحاد المصرى لرياضات الهجن.

وفى كلمته، نقل عبد العزيز السويكت نائب رئيس الاتحاد العربى للهجن، تحيات ومحبة المملكة العربية السعودية، لافتا لمتانة العلاقات المصرية السعودية على مر تاريخها، وما جرى من مواقف تؤكد التضامن وخدمة الأمتين العربية والإسلامية.

وأشار السويكت لأهمية الإبل فى حياة العرب فى كل الأوقات العصيبة فى الماضى، وحضورها الآن فى رياضة الهجن، بعد أن أصبحت محل تنافس.

ووقال عيد المزينى رئيس الإتحاد المصرى للهجن، إن الفعالية العالمية للهجن تأتى بعد قيام الشعب المصرى بملحمة الإستفتاء على الدستور.

ووجه رئيس الإتحاد المصرى للهجن، الشكر للملكة العربية السعودية على ما قدمته من دعم لرياضات الهجن، وتقدير كل أبناء مصر والقبائل العربية للوفود العربية على حضورهم .

وقال، إن مضمار الهجن فى شرم الشيخ يعد الأكبر من نوعه فى أفريقيا، معربا عن تحيته وتقديره لجهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى اقامة المضمار.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المهرجان يأتى فى إطار إحتفالات ذكرى تحرير سيناء، مقدما التحية للقوات المسلحة والشرطة واراوح الشهداء .

وقال، إن شرم الشيخ وصلت للعالمية، وأصبحت عاصمة السلام العالمية، على أرضها تعقد كل الفعاليات والمهرجانات، ومنها مهرجان الهجن المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار إنه فى اطار ادخال عناصر جذب سياحى جديدة، تم إنشاء مضمار الهجن على 640 فدان، يمكن تنفيذ كل البطولات للسباق حتى 42 كيلو، وهى المعايير الدولية للسباقات، ويتم التحكم آلياً عن بعد و غرف للتحكيم والتعليق، وأماكن اسعاف وطوارئ، وكلها خدمات مجهزة، إضافة لمنصة تسع الف شخص وقاعة كبار الزوار .

وأكد فودة، إن الهدف دعم السياحة العربية، وإحياء تراث القبائل العربية على أرض سيناء فى شرم الشيخ .

وشهدت الفعاليات، عروض رياضية لفرق دراجات رياضية، وعروض الأبل وعروض فنية لفرق الفنون الشعبية .

وشارك مئات السائحين، أبناء القبائل العربية، فى مشاهدة مهرجان الهجن بشرم الشيخ .