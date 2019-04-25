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المرور يغلق الطريق الدائرى بالقومية العربية يومين بسبب أعمال مترو الأنفاق

الخميس، 25 أبريل 2019 10:06 ص
المرور يغلق الطريق الدائرى بالقومية العربية يومين بسبب أعمال مترو الأنفاق إغلاق طريق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، تحويلات مرورية بسبب غلق الطريق الدائرى فى الاتجاهين لمدة يومين، بسبب أعمال إنشاء محطة مترو بالقومية العربية، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك الأعمال. 
 
وتنفذ تلك الأعمال الهيئة القومية للانفاق لتتفيذ المرحلة الثانية" 2 ب" من الخط الثالث، التى من ضمنها مترو الطريق الدائرى أعلى منطقة القومية العربية، وسيتم رفع وتركيب 2 باكية معدنية الواحدة منها بطول 50 مترا، وعرض الطريق الدائرى فى الاتجاهين. 
 
وسيكون هناك تحويلات مرورية بسبب الأعمال بغلق الطريق الدائرى فى الاتجاهين، ما قبل تقاطع الدائرى مع شارع القومية العربية، وتحويل حركة السيارات اتجاه منزل الطريق المؤدى الى شارع القومية، واستكمال السير مباشرة لمسافة 15 مترا والصعود مرة أخرى للدائرى، مع مطلع القومية المقابل للمنزل مباشرة فى الاتجاهين  وستكون الأعمال الخميس و الجمعة من الساعة 1 إلى 8 صباحا لمدة يومين. 

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