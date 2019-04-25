القبض على مسجل خطر قطع يد عامل لمعاتبه على السرقة فى المعادى

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة المعادى من القبض على مسجل خطر قطع يد شاب عاتبه على سرقة دراجته النارية بمنطقة عرب المعادى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا يفيد بوصول شاب الى أحد المستشفيات مصابا "مقطوع الكف"، وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب يدعى "عادل.ص" عامل، وكفه مقطوعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر يدعى "كمال.أ".

وأكدت التحريات أن المجنى عليه "عادل" لديه دراجة نارية يملكها تعرضت للسرقة منذ فترة بمنطقة البساتين، وحرر بها محضر فى قسم شرطة البساتين رقم 8404 لسنة 2019، وبعدها عثر على مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة يظهر فيها شخص يرتدى جاكت يسرق الدراجة، واستطاع الوصول إليه عن طرق ملامح جسده، وتبين أنه شاب يدعى "محمد.ر"، وعندما وصل إليه أخبره أن الدراجة المسروقة لدى مسجل خطر بالمنطقة يدعى "كمال.أ"، وطلب المجنى عليه مقابلته على أحد المقاهى بالمنطقة من أجل إعادة الدراجة المسروقة، لكن الأخير أصر على الحصول على 6 آلاف جنيه مقابل إعادتها فنشبت مشادة كلامية، وانصرف المتهم وعاد بعدها وبصحبته كلبان وفى يده "كزلك"، وقام بقطع كف المجنى عليه باستخدام "الكزلك" وأصاب صاحب المقهى بجرح قطعى استلزم 8 غرز.

وأضافت التحريات أن الأهالى بالمنطقة تعدوا على المتهم، وتم نقله إلى المستشفى، وفوجئوا به بعدها موجودا بالمنطقة.