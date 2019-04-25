الصليب الأحمر: أحياء طرابلس "تتحول إلى ساحات قتال"

رويترز

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس إن الوضع الإنساني يتدهور بشدة في أنحاء العاصمة الليبية طرابلس حيث "تتحول المناطق المكتظة بالسكان تدريجيا إلى ساحات قتال".