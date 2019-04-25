الصليب الأحمر: أحياء طرابلس "تتحول إلى ساحات قتال"

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس إن الوضع الإنساني يتدهور بشدة في أنحاء العاصمة الليبية طرابلس حيث "تتحول المناطق المكتظة بالسكان تدريجيا إلى ساحات قتال".
وأضافت اللجنة في بيان، بعد اشتباكات مستمرة منذ ثلاثة أسابيع، أن المستشفيات تعاني نقصا مستمرا في الإمدادات الطبية مع حدوث انقطاعات للكهرباء وضعف محطات ضخ المياه.
وتابعت اللجنة قائلة "يتعين السماح للمستشفيات والمرافق الطبية والعاملين في قطاع الصحة والمركبات التي تنقل المصابين بأداء مهامها بأمان".
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة