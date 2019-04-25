ونقلت صحيفة (ديلي نيوز) السريلانكية عن سيريسينا قوله إنه من المقرر أن يتم إنشاء مركز للعمليات المشتركة في وزارة الدفاع السريلانكية لتطبيق الإجراءات الأمنية في البلاد اعتبارًا من غدًا الجمعة.

وكان انفجار جديد قد وقع في وقت سابق اليوم الخميس، في منطقة "بوجودا" شرق العاصمة السريلانكية كولومبو ولم يسفر عن وقوع إصابات.