ومن المقرر أن يجري بوتين - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - مباحثات مهمة مع نظيره الصيني شي جين بينج، لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيعقد الرئيس الروسي - وفقًا للقناة - لقاءات ثنائية مع بعض القادة المشاركين في الحدث الاقتصادي، المنعقد خلال الفتر من 25 وحتى 27 أبريل الجاري.

وتعمل الصين على إعادة إحياء طريق الحرير القديم في إطار "حزام واحد - طريق واحد"، وهي استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج عام 2013.

وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية بين دول أوراسيا، لنقل البضائع من الشرق إلى الغرب بشروط ميسرة، ويتضمن المشروع محورين أساسيين هما: الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري.