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الحمايه المدنيه تسيطر على حريق داخل مصنع بالمحلة

الخميس، 25 أبريل 2019 12:38 ص
الحمايه المدنيه تسيطر على حريق داخل مصنع بالمحلة حريق-ارشيفيه
الغربية - عادل ضرة
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سيطرت قوات الحماية المدنيه بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على حريق اندلع داخل مصنع بالمنطقة الصناعية، والتهمت النيران محتوياته، وانتقلت قوات الحمايه المدنيه، وتمكنت من اخماد النيران.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء ايهاب عبد الحميد مدير اداره الحمايه المدنيه، بنشوب حريق داخل مصنع  بالمنطقة الصناعيه بالمحلة، وهرعت قوات الحمايه المدنيه، التي تعاملت مع النيران بعد ان  التهمت محتويات المصنع بالكامل، وبالفحص تبين ان سبب  الحريق ماس كهربي، ولا توجد شبهه جنائية.
 
وتحرر محضر بالواقعه، وجارى العرض على نيابه ثالث المحله.
 
 

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