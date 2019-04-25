الحقوا "مريم" قبل ما تحصل أختيها حنين ورحمة.. صراخ أب من الغربية يناشد علاج ابنته

الغربيه محمد طارق

مأساة حقيقية تعيشها طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، لم يعد فى مقدرة أسرتها تحمل تكاليف العلاج الباهظة لطفلتهم المريضة، بعد اكتشافهم إصابتها بمرض خطير فى النخاع العظمى مثل ما عانت منه شقيقاتها قبل وفاتهن.

التقى "اليوم السابع" أسرة الطفلة مريم، ذات الخمس سنوات مقيمة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصابة بتلف فى النخاع العظمى وهو مرض وراثى أدى إلى شلل فى الجزء الأيسر من جسدها، ومنذ ذلك الوقت تخضع للعلاج حتى نفد ما تملكه الأسرة من أموال ومدخرات، ولم تعد قادرة على تحمل المزيد، خاصة بعد أن أقر الأطباء بضرورة إجراء عملية هامة لزرع نخاع جديد فى أقرب وقت.

وقال محمد موسى والد الطفلة سائق توكتوك، فى بداية الأمر شعرت "مريم" بسخونية شديدة ذهبت إلى أحد الأطباء فى أسيوط وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابتها بتلف فى النخاع العظمى، وهو مرض وراثى توفيت بسببه بنتاى "حنين 9 سنوات ورحمة 7 سنوات" لعدم اكتشاف المرض مبكرا.

واستكمل "بعت عفش بيتى والتوكتوك" لأوفر لابنتى العلاج وكل ما تحتاجه حتى تستطيع أن تعيش مثل الأطفال تلهو وتلعب، إلا أن حالتها الصحية أصبحت فى تدهور حتى تمكن منها المرض، وأدى إلى إصابتها بالشلل فى الجانب الأيسر وذهبت إلى طبيب آخر أكد لى أنها تحتاج لإجراء عملية زرع نخاع جديد فى مدة أقصاها شهر.

وتابع محمد، بعد إجراء التحاليل فى المعامل المركزية تبين أن هناك توافقا فى الأنسجة مع والدتها وذهبت إلى التأمين الصحى على أمل إنقاذ "مريم" من الموت، ففوجئت أن دورها فى قائمة الانتظار فى إجراء العملية بعد 6 شهور وفى المستشفيات الخاصة تكلفتها 300 ألف جنيه.

وأضاف، ذهبت إلى أعضاء مجلس النواب لاستخراج موافقة بإجرائها على نفقة الدولة ولم يساعدنى أحد و"مريم" ترقد فى المستشفى العام حاليا بين الحياة والموت.

وطالبت أسرة الطفلة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بالتدخل وإنقاذ حياة الطفلة وإجراء الجراحة فى أقرب وقت.

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