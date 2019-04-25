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الخميس، 25 أبريل 2019 10:13 ص
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يحرر جبل "الأذناب" الاستراتيجى فى صعدة

الخميس، 25 أبريل 2019 09:13 ص
الجيش اليمنى يحرر جبل "الأذناب" الاستراتيجى فى صعدة الجيش اليمنى
أ ش أ
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 أعلن مصدر عسكرى يمني، تحرير جبل "الأذناب" الاستراتيجى فى مديرية رازح بمحافظة صعدة شمال غربى البلاد.

وقال المصدر - فى تصريح نقلته قناة (العربية الحدث) اليوم الخميس - إن مدفعيات الجيش الوطنى قصفت بشكل مكثف تجمعات وتحصينات عناصر جماعة الحوثى فى رازح، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لهم.


كانت قوات الجيش اليمنى قد أسقطت طائرة استطلاع بدون طيار تابعة لميليشيات الحوثى فى محور كتاف شرقى محافظة صعدة، حيث رصد الجيش الوطنى تحركات الطائرة التى تسيرها الميليشيات الحوثية عن بعد فى سماء منطقة وادى سحامة بالقرب من مركز مديرية كتاف.

 

 


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