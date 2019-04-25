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"التنمية المحلية" تنظم ورشتى عمل لتأهيل الشباب على القيادة

الخميس، 25 أبريل 2019 07:35 ص
"التنمية المحلية" تنظم ورشتى عمل لتأهيل الشباب على القيادة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تنظيم ورشتى عمل لخريجى المحافظات من دورات مركز تدريب سقارة لقادة المستقبل والحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال وخريجى دورات البرنامج الرئاسى لتأهيل القيادات الشابة، إضافة إلى مديرى مكاتب المحافظين ومديرى الموارد البشرية ورؤساء لجان التدريب وبناء القدرات بالمحافظات وذلك خلال الفترة من 29 أبريل الحالى إلى 5 مايو .

 

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، في بيان له، أن تنظيم هذه الدورات يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 واهتمام الدولة ببناء الإنسان المصرى وتطوير منظومة الإدارة المحلية وتنمية العاملين بالمحليات وتأهيل صفوف قيادية شبابية ودعم وتمكين الشباب بأسلوب علمى ورعاية أفكارهم الابتكارية وابداعاتهم موضحاً أن الورشة الأولى سيتم تنظيمها خلال الفترة من 29 إلى 2 مايو والثانية من 2 إلى 5 مايو .

 

وأوضح الوزير أنه سيتم خلال الورشتين صقل مهارات العاملين في مجال الإدارة الحديثة والقيادة خاصة خريجى الدورات السابقة من برنامج قادة المستقبل وإحداث تواصل بين كل الخريجين وباقى عناصر منظومة التدريب وبناء القدرات بمحافظاتهم، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً عرض بعض الملفات الهامة التى توجه الوزارة لها أهمية خاصة مثل منظومة النظافة ومعالجة المخلفات الصلبة والتعامل مع نواب الشعب ودور المجالس الشعبية المحلية وآليات اختيار القيادات المحلية فى المحافظات والمهارات والخبرات المطلوبة وكيفية صياغة الخطط الاستثمارية فى المحافظات .

 

وأضاف الوزير أن ورشتى العمل ستركز ايضاً على اقتراح الحلول الابتكارية وغير التقليدية للتغلب على المعوقات التى تواجه التنمية فى المحافظات ودعم المحافظات للتحول نحو اللامركزية وتهيئة المحافظات ومناخ العمل والعاملين للتحول الرقمى وتطوير منظومة التدريب بالمحافظات ومركز التنمية المحلية بسقارة وذلك لزيادة فاعلية تدريب العاملين بالمحليات والاستمرار فى تأهيل خريجى الدورة وبناء قدراتهم القيادية والإشرافية بشكل مستمر .


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