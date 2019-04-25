التعليم العالى: "المالية" وافقت على دعم المستشفيات الجامعية بنصف مليون جنيه

أعلن د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن وزارة المالية وافقت على دعم المستشفيات الجامعية خلال العام المالى الجارى 2018/2019 بمبلغ قيمته 500.000000 جنيه (خمسمائة مليون جنيه) تم إتاحة منه بالفعل مبلغ 180.000000 (مائة وثمانون مليون جنيه)؛ لصالح شراء أدواية ومستلزمات طبية للمستشفيات الجامعية ، وأشاد الوزير بدور لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى توفير هذا الدعم الإضافى.

وأشار الوزير إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (946) لسنة 2019 بالموافقة على قبول المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية التبرع المقدم له من الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 65.000000 جنيه (خمسة وستون مليون جنيه) ؛ لصالح مبادرة القضاء على قوائم الانتظار فى مجال زراعة قوقعة الاذن للأطفال.

وأكد د.خالد عبد الغفار على الدور المحورى للمستشفيات الجامعية فى النهوض بالنظام الصحى بمصر بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة مشيرًا إلى القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية فى مصر والخدمات الصحية التى تقدمها لافتًا إلى أن عدد المستشفيات الجامعية فى مصر ١١٣ مستشفى جامعى تخدم 18 مليون مريض.

وفى سياق آخر، عقدت لجنة قطاع الدراسات الصيدلانية اجتماعا برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات .

وفى بداية الاجتماع أكد الوزير على ضرورة تطوير كليات الصيدلة فى مصر، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة القطاع الصحى فى مصر، وخاصة ما يتعلق بأعداد المقبولين بكليات الصيدلة بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، موضحاً أن هناك 16 ألف صيدلى يتخرجوا سنوياً من 42 كلية ما بين حكومية وخاصة.

ووجه د. عبد الغفار بضرورة تغيير المناهج الدراسية بما يتواكب مع النظم العالمية فى مجال الصيدلة وصناعة الدواء، وإعادة النظر فى أعداد المقبولين بكليات الصيدلة، بما يتناسب مع خطة الدولة وأولوياتها، خاصة فى إطار حرص القيادة السياسية على تطوير القطاع الصحى فى مصر، ومنه قطاع الصيدلة، وكذلك بما يساهم فى توفير فرص عمل لهؤلاء الخريجين محليا وعالميا.

وخلال الاجتماع ناقش الوزير مع أعضاء اللجنة آليات تطوير الأداء بكليات الصيدلة، وتوفير فرص التدريب للطلاب بما يساهم فى تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو العالمى بالتعاون مع وزاراتى الصحة والصناعة والجهات المعنية بصناعة الدواء مثل غرفة صناعة الدواء، وكذلك التحديات التى تواجه منظومة التطوير، وقانون مزاولة المهنة لإعداد وتأهيل الصيدلى المتميز.

واستعرض الوزير ما تم من إجراءات لتطوير منظومة القطاع الطبى وكليات الطب، مشيدا بالخطوات التى اتخذت بما يحقق التطوير والأهداف المنشودة.