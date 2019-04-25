اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس يوجه التحية لشهداء الواجب فى ذكرى تحرير سيناء.





الرئيس يوجه التحية لشهداء الواجب فى ذكرى تحرير سيناء





"الأعلى للتخطيط العمرانى": إقامة مجتمع عمرانى جديد غرب بورسعيد





"قاعة الشعب الكبرى" تستضيف قمة مصر والصين





المترو يقرر مد ساعات تشغيل الخطوط الثلاثة فى رمضان للثانية صباحا





مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة يشدد على ضرورة محاسبة الأنظمة الداعمة للإرهاب





أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 25-4-2019 فى مصر





المجلس العسكرى فى السودان يتعهد مجددًا بعدم زيادة الفترة الانتقالية





الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة





رامى مالك ينضم لفريق "جيمس بوند".. ويتوعد "كريج": لن يحصل على رحلة سهلة





اتحاد الكرة: اتجاه لتغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب أحداث مباراة بيراميدز