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اسوان تستقبل مئات السائحين من مختلف الجنسيات

الخميس، 25 أبريل 2019 01:31 م
اسوان تستقبل مئات السائحين من مختلف الجنسيات جانب من السياح الوافدين
أسوان - عبد الله صلاح
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استقبلت محافظة اسوان جنوب مصر، اليوم الخميس، المئات من السائحين الأجانب الذين جاءوا من مختلف دول العالم ضمن جولة سياحية للمواقع الأثرية والسياحية بمصر.
 
وصل السائحون الذين يمثلون جنسيات أجنبية مختلفة، إلى مدينة أبوسمبل عبر رحلة طيران إلى مطار أبوسمبل الدولى، وعدد من الأتوبيسات السياحية التى انطلقت من مدينة أسوان فجرا عبر طريق أبوسمبل الدولى.
 
واستمتع السائحون الأجانب بجولة سياحية داخل معبد أبوسمبل، والمكون من معبدى الملك رمسيس الثانى وزوجته نفارتارى، واستمعوا إلى شرح حول عظمة الحضارة الفرعونية القديمة وما شيده المصريون القدماء من حضارة وجداريات تحكى هذه القصص.
 

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