إطلاق خدمة توجيه الطائرات عن طريق الرادار فى الأجواء الموريتانية

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أطلقت وزارة التجهيز والنقل الموريتانية، اليوم الخميس، خدمة توجيه الطائرات عن طريق الرادار فى الأجواء الموريتانية ابتداء من فجر اليوم الخميس.

وأكدت الوزارة، فى بيان، أن هذا يمثل نقلة نوعية فى مجال المراقبة الجوية ستسمح بتعزيز أمن الطيران وتزيد من قدرة أجوائنا على استيعاب المزيد من تيارات الحركة الجوية فى ظروف آمنة واقتصادية منافسة إذ يقتضى العمل بنظم التوجيه عن طريق الرادار تقليص المسافة الفاصلة بين الطائرات مقارنة مع المسافة المستخدمة فى النظم الإجراءات التقليدية.



وذكرت أن الموقع المتميز لموريتانيا كحلقة طبيعية بين أوروبا وإفريقيا من ناحية وأوروبا وأمريكا اللاتينية من ناحية أخرى يجعل ممراتنا الجوية معبرا متميزا يجب أن يحاط سالكوه بالعناية اللازمة وأن توفر لهم وسائل الأمن والراحة كما لو كانوا ضيوفا على أرضنا الحبيبة.