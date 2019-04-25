إصابة 10 عمال فى انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان

الشرقية – فتحية الديب

أصيب 10 عمال، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الخميس؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها بالقُرب من نزلة الطريق الدائري الإقليمي، على حدود مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل، يستقلها عمال بطائفة المعمار، وذلك بالقُرب من نزلة الطريق الدائري الإقليمي على حدود مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 10 عمال بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم تحويل اثنين منهم إلى مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، نظرًا لخطورة حالتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.