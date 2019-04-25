ونقلت قناة السومرية نيوز عن المصدر العراقي قوله إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة في خانقين، مما أسفر عن احتراق السيارة بشكل كامل وإصابة صاحبها.

وأشار المصدر العراقي إلى أن القوات الأمنية طوقت المنطقة فور وقوع الحادث، ونقلت صاحب السيارة المحترقة إلى أحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، مضيفا أن الشرطة فتحت تحقيقات لمعرفة ملابسات التفجير والمسئول عنه.