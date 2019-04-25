video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسبانيا ترحل القاصرين المغاربة واليمين المتطرف يتهم الرباط بابتزاز مدريد

الخميس، 25 أبريل 2019 12:21 م
إسبانيا ترحل القاصرين المغاربة واليمين المتطرف يتهم الرباط بابتزاز مدريد اسبانيا
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

قالت صحيفة "سوتاالديا" إن خابيير أورتيجا سميث الامين العام لحزب فوكس الإسبانى المنتمى إلى اليمين المتطرف، اتهم المغرب بانتهاج سياسية ابتزاز تجاه اسبانيا بخصوص قضية المهاجرين غير الشرعيين "القاصرين".

وأشارت الصحيفة إلى أن أورتيجا سميث، الرجل الثانى فى حزب فوكس ،قال إن المغرب يتخلى عن القاصرين ويتركهم عرضة للاستغلال فى تهريب المخدرات، كما تحدث عن مشروع الجدار الحدودى مع المغرب، حيث يعتبره مسألة أمن قومى ونقطة مهمة ضمن برنامج حزبه الانتخابى.

وأوضحت الصحيفة أن إسبانيا بدأت عملية ترحيل آلاف القاصرين المغاربة من إسبانيا.

وبعد أشهر من المفاوضات بين الرباط ومدريد، وقبل أيام من الانتخابات التشريعية الإسبانية الحاسمة، يوم الأحد المقبل، كشفت معطيات جديدة أن عملية ترحيل القاصرين المغاربة غير المصحوبين فى إسبانيا، انطلقت فى هذا الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أن العملية سوف تتم عبر مراحل، فى أفق ترحيل أكبر عدد ممكن من بين أكثر من 7000 قاصر مغربى يقيمون فى مراكز الإيواء، ويتسكعون فى الشوارع، حيث يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.

وأضاف أن "القاصرين الذين يرتكبون جرائم سيقضون عقوبتهم السجنية بإسبانيا، ثم إعادتهم إلى الحدود، حتى لا تبقى الشوارع الإسبانية مملوءة بالمجرمين والمخربين"

وتوقعت الصحيفة أن يبقى مصير عملية ترحيل آلاف القاصرين المغاربة رهينا بنتائج الانتخابات الإسبانية المقبلة، حيث أنه فى حالة فوز الحزب الاشتراكى بغالبية نسبية، أو فى حالة شكل الحكومة المقبلة مع حزب "بوديموس"، فإن عملية ترحيل القاصرين المغاربة ستكون صعبة، نظرًا إلى رفض الحزبين ترحيل الأطفال المغاربة المهاجرين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير إسبانيا فى مصر يفتتح الاحتفالات باليوم العالمى للكتاب

شاهد.. 15ألف شخص يتناولون الطعام بشوارع إسبانيا فى احتفالات عيد الفصح

صور.. العائلة المالكة الإسبانية تحتفل بعيد الفصح بعد عام من خلافات ملكة إسبانيا وحماتها

اسبانيا

المهاجرين

المغرب

اليمين المتطرف

الانتخابات الاسبانية




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة