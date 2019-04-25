إسبانيا ترحل القاصرين المغاربة واليمين المتطرف يتهم الرباط بابتزاز مدريد

قالت صحيفة "سوتاالديا" إن خابيير أورتيجا سميث الامين العام لحزب فوكس الإسبانى المنتمى إلى اليمين المتطرف، اتهم المغرب بانتهاج سياسية ابتزاز تجاه اسبانيا بخصوص قضية المهاجرين غير الشرعيين "القاصرين".

وأشارت الصحيفة إلى أن أورتيجا سميث، الرجل الثانى فى حزب فوكس ،قال إن المغرب يتخلى عن القاصرين ويتركهم عرضة للاستغلال فى تهريب المخدرات، كما تحدث عن مشروع الجدار الحدودى مع المغرب، حيث يعتبره مسألة أمن قومى ونقطة مهمة ضمن برنامج حزبه الانتخابى.

وأوضحت الصحيفة أن إسبانيا بدأت عملية ترحيل آلاف القاصرين المغاربة من إسبانيا.

وبعد أشهر من المفاوضات بين الرباط ومدريد، وقبل أيام من الانتخابات التشريعية الإسبانية الحاسمة، يوم الأحد المقبل، كشفت معطيات جديدة أن عملية ترحيل القاصرين المغاربة غير المصحوبين فى إسبانيا، انطلقت فى هذا الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أن العملية سوف تتم عبر مراحل، فى أفق ترحيل أكبر عدد ممكن من بين أكثر من 7000 قاصر مغربى يقيمون فى مراكز الإيواء، ويتسكعون فى الشوارع، حيث يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.

وأضاف أن "القاصرين الذين يرتكبون جرائم سيقضون عقوبتهم السجنية بإسبانيا، ثم إعادتهم إلى الحدود، حتى لا تبقى الشوارع الإسبانية مملوءة بالمجرمين والمخربين"

وتوقعت الصحيفة أن يبقى مصير عملية ترحيل آلاف القاصرين المغاربة رهينا بنتائج الانتخابات الإسبانية المقبلة، حيث أنه فى حالة فوز الحزب الاشتراكى بغالبية نسبية، أو فى حالة شكل الحكومة المقبلة مع حزب "بوديموس"، فإن عملية ترحيل القاصرين المغاربة ستكون صعبة، نظرًا إلى رفض الحزبين ترحيل الأطفال المغاربة المهاجرين.