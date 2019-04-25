video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 04:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أشعر بفقدان الأمل والبعد عن الله فماذا أفعل؟.. تعرف على رد دار الإفتاء

الخميس، 25 أبريل 2019 03:04 م
أشعر بفقدان الأمل والبعد عن الله فماذا أفعل؟.. تعرف على رد دار الإفتاء الدكتورعمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب، وأمين الفتوى بدار الافتاء
كتبت سارة الباز
إضافة تعليق
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة بخصوص كيفية التعامل مع اليأس وفقدان الأمل والشعور بالبعد عن الله، جاء فى نصه: (أصبحت فاقدة الأمل فى كل شئ، وفى كل الناس.. الحمد لله أنا محافظة على الصلاة.. وفى أشد مراحل الحزن.. فماذا أفعل؟).
 
 
وأجاب الدكتورعمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب، وأمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: ( أنصحك بثلاثة أشياء، أولها أرجوكي لا تستصغرى من الأمل شيئا.. تبسمى واجعلى لكى من الابتسامة وردا، فالابتسام نافذة الأمل التى تدخل القلوب، لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا متبسما لأنه كان يأمل الخير والمحبة والرحمة والخير للعالمين، وكأن الرسول قد شحن الدنيا كلها بالرحمة والجمال والأمل لما كان متبسما؛ لذا إذا أن تملأ الرحمة والخير قلبك، ونفسك بالأمل ابتسمى، ثانيا: لا تستصغرى من فعل الخير شيئا، فرسول الله قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولا أن تلقى أخاك بوجه طلق، لذا عظمى من الخير أيا ما كان، فأنتى لا تعرفين ما الأثر إذا كنتى حريصة على التبسم ونشر الخير والأمل، ففيها إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا: أكثرى من الصلاة على رسول الله صلى كى يكفيكى الله همك ويفرج كربك).
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ما حكم صيام النصف الثانى من شعبان؟.. تعرف على رد الإفتاء

ما حكم صيام مريض الجيوب الأنفية مع نزول الإفرازات بالحلق؟.. اعرف رد الإفتاء

ما هو حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على جدران المنزل؟.. تعرف على رد الإفتاء

فتوى

اليوم السابع بلس

علاج اليأس

فقدان الأمل

البعد عن الله




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة