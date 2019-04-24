10 معلومات عن تصاريح عمل المصريين بالخارج.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء 10 أرقام هامة عن تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج فى عام 2017، وجاء إجمالى التراخيص ليبلغ مليونًا و167 ألفًا و589، وفيما يلى 6 أرقام هامة عن تصاريح عمل المصريين بالخارج.

1 - إجمالى عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج (أول مرة ـ تجديد) 1167589 تصريح فى عام 2017.

2- نسبة انخفاض تصاريح العمل "أول مرة- تجديد" فى 2017 عن 2016 تبلغ 6.8%.

3 - إجمالى التصاريح الصادرة للمصريين للعمل بالخارج، 423.434 ألف تصريح "لأول مرة" عام 2017.

4- إجمالى التصاريح الصادرة للمصريين للعمل بالخارج (تجديد)، بلغ 744.155 ألف تصريح عام 2017.

5- التصاريح الصادرة للعمل بالدول العربية تبلغ مليونًا و135 ألفًا و29 تصريحًا، بنسبة 97.2% من إجمالى التصاريح الصادرة فى 2017.

6 - السعودية تحتل المرتبة الأولى بمجموعة الدول العربية من حيث التصاريح الصادرة ‏للمصريين للعمل بها بعدد 598.029 ألف تصريح بنسبة 52.7%.

7- إجمالى تصاريح العـمل الصادرة ‏للمصريين للعمل بالدول الأوربية بلغ 24.240 ألف تصـريح فى 2017.

8- يبلغ عدد التصاريح الصادرة للعمل فى إيطاليا 18.388 ألف تصـريح فى 2017.

9- عدد الحاصلين على تصاريح العمل بالخارج من حملة المؤهل المتوسط يبلغ 441.705 ألف تصريح.

10 - عدد الحاصلين على تصاريح العمل بالخارج من حملة المؤهل العالى يبلغ 344.022 ألف تصريح.