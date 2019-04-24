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10 شروط يجب توافرها فى المتقدمين لنشر الدعوة بالخارج.. تعرف عليها

الأربعاء، 24 أبريل 2019 02:00 ص
10 شروط يجب توافرها فى المتقدمين لنشر الدعوة بالخارج.. تعرف عليها محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة الإيفاد للخارج الخاصة بالأئمة خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020م.

 

وينشر "اليوم السابع" الشروط الواجب توافرها فى المتقدم وهى:

 

1- أن يكون مسكناً على درجة مالية بموازنة الوزارة.

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن ستة أعوام فى قطاع الدعوة.

3- أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز خلال السنتين الأخيرتين.

4- ألا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاتـه عليها بأى نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين.

5- ألا يزيد سن المتقدم عن (55) عاماً اعتباراً من تاريخ فتح باب التقدم للمسابقة، ويستثنى من ذلك أصحاب الدعوات الخاصة مع مراعاة باقى الشروط.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة، ومواد الاختبار هى:

(القرآن الكريم كاملاً، العقيدة، التفسـير وعلوم القرآن، الحديث وعلومه، الفقه وأصوله، السيرة والثقافة العامة).

7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة فى هذا الشأن.

8- أن يكون حسَن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية، كامل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك فى ضوء القرار الوزارى رقم

137 لسنة 2014م.

10- ألا يزيد عدد مرات الإيفاد فى شهر رمضان عن ثلاث مرات خلال مدة خدمته الوظيفية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.


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