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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر في درجات الحرارة؛ ليسود اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، والوجه البحري، والقاهرة، حار جنوبا نهارا، مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح شمالية شرقية معتدلة، تنشط على مناطق من شمال البلاد، وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى 
القاهرة 15 29 
شبين الكوم 14 28 
طنطا 15 27 
دمنهور 14 27 
الإسكندرية 12 27 
بلطيم 14 25 
مطروح 12 24 
السلوم 15 27 
سيوة 19 32 
بورسعيد 17 22 
دمياط 16 23 
الزقازيق 14 27 
الاسماعيلية 12 28 
السويس 14 28 
العريش 12 23 
رفح 12 24 
رأس سدر 15 26 
نخل 07 27 
نويبع 17 30 
طابا 12 28 
كاترين 05 22 
الطور 16 25 
شرم الشيخ 20 29 
الغردقة 18 30 
مرسى علم 19 30 
الفيوم 12 31 
بنى سويف 12 31 
المنيا 14 34 
أسيوط 13 33 
سوهاج 12 33 
قنا 16 35 
الأقصر 15 36 
أسوان 17 37 
أبوسمبل 17 33 
الوادى الجديد 21 34 
شلاتين 21 31 
ابو رماد 20 30 
حلايب 20 26 
راس حدربة 19 27 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي: 
الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 27 40 
المدينة 21 35 
الرياض 14 27 
المنامة 23 27 
أبوظبى 22 29 
الدوحة 21 28 
الكويت 17 28 
دمشق 06 23 
بيروت 17 22 
عمان 10 23 
القدس 11 22 
غزة 16 24 
بغداد 13 26 
مسقط 25 30 
صنعاء 10 24 
الخرطوم 23 39 
طرابلس 20 30 
تونس 14 27 
الجزائر 10 16 
الرباط 10 16 
نواكشوط 19 32 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 
الصغرى العظمى 
أنقرة 06 17 
اسطنبول 10 19 
اسلام اباد 20 31 
نيودلهى 27 41 
جاكرتا 26 32 
بكين 09 20 
كوالامبور 25 35 
طوكيو 18 21 
أثينا 12 21 
روما 11 25 
باريس 10 18 
مدريد 09 18 
برلين 13 24 
لندن 10 17 
مونتريال 03 08 
موسكو 08 21 
نيويورك 12 18 
واشنطن 10 25 




 


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