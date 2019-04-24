مصرع وإصابة 8 أشخاص فى انفجار بمصنع كيماويات شمالى الصين

بكين (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصينية مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى انفجار بمصنع للكيماويات فى مدينة "أولان قاب" بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالى الصين.

وذكرت السلطات المحلية بمنطقة منغوليا الداخلية - فى بيان اليوم - أن الانفجار وقع فى مصنع "دونج شينج للكيماويات" التابع لمجموعة "منغوليا الداخلية ييدونج" فجر اليوم بالتوقيت المحلي، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأضافت السلطات أن أعمال البحث والإنقاذ لاتزال قائمة، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.