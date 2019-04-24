محافظ شمال سيناء يفتتح مقر المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، مقر مكتب المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين بالعريش فى ديوان المحافظة.

وشارك فى الافتتاح اللواء محمد عبد المنعم رئيس المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، واللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء.

وقال محافظ شمال سيناء، إن المكتب سيقدم الخدمات اللازمة لأسر الشهداء والمصابين من علاج وتشغيل وتوزيع مساعدات وتنسيق سفر ورعاية اجتماعية، خاصة أن شمال سيناء تضم عددا كبيرا من الشهداء والمصابين الذين تضرروا نتيجة الإرهاب.

وسلم اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عقود 10 شقق لأهالى الشيخ زويد ورفح المنتقلين خلال احتفالات عيد تحرير سيناء.