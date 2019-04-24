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محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" ــ صور

الأربعاء، 24 أبريل 2019 02:52 م
محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" ــ صور محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، معرض "سوبر ماركت أهلًا رمضان" للسلع الغذائية وياميش رمضان والملابس الجاهزة والأدوات المنزلية واللحوم والخضروات والمخبوزات وغيرها فى دورته الرابعة، رافقه اللواء نادر عشماوى السكرتير العام، ولفيف من القيادات التنفيذية والغرفة التجارية.

وطالب المحافظ باستمرار المعرض حتى نهاية شهر رمضان مع توفير جميع السلع الضرورية واستمرار تخفيض الاسعار التى تصل إلى 20% على جميع السلع المعروضة بالمعرض.

وأشاد فودة، ومرافقوه بالتخفيضات الكبيرة على السلع الضرورية مثل السكر والزيت والأرز والبلح والألبان والملابس، وشدد على الرقابة المستمرة على المعرض وحل مشاكل المواطنين فى الحال، مع استمرار تدفق السلع على المعرض طوال شهر رمضان.

يشار إلى أن المعرض مقام خلف مدرسة "على مبارك الابتدائية"، بالتعاون مع المحافظة والغرفة التجارية التى قامت بتمويل المعرض ومديرية التموين- مجلس مدينة طور سيناء- الجملة والسلع الغذائية- جهاز تعمير سيناء- والسلاسل الغذائية الكبرى وشركة الجملة- مديرية الزراعة، وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان (1)
محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان (2)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان (3)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان (4)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان (5)
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان (6)

 


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